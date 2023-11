Al-Hilal ‍: Neymar viré, son meilleur pote le remplace

Dans : Arabie Saoudite.

Ecarté de l'effectif pour permette une nouvelle recrue, Neymar voit l'un de ses meilleurs amis être pressenti pour le faire oublier à Al-Hilal. L'international brésilien Richarlison est annoncé proche de l'Arabie Saoudite pour le mois de janvier.

Si Tottenham connait un coup de moins bien avec deux défaites de rang alors que les Spurs occupaient la place de leader de la Premier League avant cela, le début de saison du club londonien est tout de même très encourageant. Le nouveau manager Ange Postecoglou a su faire des choix forts, et parmi les victimes, il y a un joueur recruté à prix d’or l’an dernier. Il s’agit de Richarlison, qui ne fait plus partie des plans malgré les 70 millions d’euros lâchés pour le faire venir d’Everton en juillet 2022. Le Brésilien, auteur du plus beau but de la dernière Coupe du monde, c’était face à la Serbie, a encore quatre ans de contrat, mais un départ est réellement à l’étude.

Richarlison de retour en décembre

Et ce dès le mois de janvier, avec notamment encore et toujours des offres records de la part de l’Arabie Saoudite. Un championnat aux ressources inépuisables et qui rêve de s’offrir les stars du football européen, avec un regard aiguisé vers la Premier League en général. C’est le cas d’Al-Hilal, qui vient de perdre Neymar sur blessure pour au moins la saison entière, et a décidé de l’écarter du groupe afin de faire de la place à un nouvel arrivant dans son effectif. Le règlement l’y autorise, et selon la presse anglaise mais aussi Don Balon, le club de Riyad va mettre le paquet cet été pour recruter celui qui est un très bon ami de l’ancien joueur du PSG.

A seulement 26 ans, Richarlison surprendrait avec ce départ pour l’Arabie Saoudite, mais le fait qu’il n’ait marqué qu’un seul but en Premier League cette saison et qu’il soit désormais considéré comme un second couteau à Tottenham devrait rendre son départ facile à digérer pour les Spurs. D'autant plus qu'il a décidé de se faire opérer d'un problème de longue date à l'aine, et ne reviendra désormais qu'à la fin du mois de décembre sur les terrains. Cette arrivée aurait comme conséquence de boucler définitivement la saison de Neymar, qui espérait au départ reprendre au mois de mai ou de juin, mais verrait la dernière place pour un non-saoudien dans l’effectif d’Al-Hilal être prise par son ami et compatriote. Un transfert dès le mois de janvier qui permettrait aussi au leader du championnat d’Arabie Saoudite de se renforcer de manière spectaculaire, surtout que Neymar a montré qu’un tel exil ne privait à priori pas les joueurs d’un appel avec la Seleçao.