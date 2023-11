Marcelo Gallardo, le coup énorme de Karim Benzema à Al-Ittihad

Très gros coup pour Al-Ittihad, le club de Karim Benzema, qui va s’attacher les services de Marcelo Gallardo.

Quatrième du championnat saoudien, Al-Ittihad s’est séparé de son entraîneur Nuno Espirito Santo il y a quelques jours. Les résultats n’étaient pas en adéquation avec les objectifs du club et surtout, l’entraîneur portugais avait des relations conflictuelles avec certains de ses cadres… dont Karim Benzema. L’ancien capitaine du Real Madrid a obtenu ce qu’il voulait avec le renvoi de l’ex-entraîneur de Wolverhampton et depuis plusieurs jours, la direction du club saoudien planche sur son successeur. Cette quête est proche de trouver un épilogue puisque selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé ce mercredi entre Al-Ittihad et Marcelo Gallardo.

