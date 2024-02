Arabie Saoudite ‍: Benzema manque un pénalty puis fait du KB9

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema est méconnaissable depuis son départ du Real Madrid et sa signature dans le championnat saoudien.

Alors qu’il était arrivé dans l’un des clubs les plus performants du pays, champion en titre, le Français n’est pas parvenu à porter son équipe pour le moment. Malgré des statistiques correctes, il n’est pas forcément exemplaire et s’est déjà pris la tête avec ses entraineurs ou même ses coéquipiers depuis son arrivée l'été dernier en Arabie Saoudite. Il ne parvient même plus à marquer des pénaltys. Lors du match de mardi contre Al Wehda, l’attaquant formé à l’OL a manqué sa tentative, la troisième consécutive qui ne s’est pas concrétisée.

Résultat, Al Ittihad est passé tout proche de la défaite, mais a arraché la victoire au bout des arrêts de jeu sur une action dont KB9 à le secret. Dans la surface, le Français a fait une grosse différence pour offrir un caviar à Hamdallah alors que son équipe était réduite à 10. Une preuve que Benzema a encore de sacrés éclairs de génie quand il est dans un bon moment, même si cela devient de plus en plus rare. En tout cas, le club de Djebbah profite de ce succès 2-1 pour se replacer à la 5e place, même si les premiers sont très loin au classement.