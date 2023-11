Marcelo Gallardo entraîneur de Benzema et Kanté, c'est signé

Libre depuis son départ de River Plate fin 2022, Marcelo Gallardo prend les commandes du club saoudien d'Al-Ittihad où il va diriger notamment Karim Benzema et N'Golo Kanté.

Here we go. Annoncée depuis plusieurs jours, la signature de Marcelo Gallardo avec le club d’Al-Ittihad est désormais concrète. C’est Fabrizio Romano qui le confirme ce samedi, le technicien argentin de 47 ans, actuellement sans club, a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 avec l’équipe de Saudi Pro League où Karim Benzema et N’Golo Kanté évoluent cette saison.

Cet engagement pourrait être étendu jusqu’en 2027 précise le journaliste italien. Marcelo Gallardo est attendu dans les prochaines heures en Arabie Saoudite où il va reprendre un poste d’entraîneur après une pause de presque un an. L’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG avait parfois été annoncé comme proche de prendre les commandes de clubs français, et particulièrement l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Mais visiblement les arguments saoudiens ont été plus forts.

🚨🇸🇦 Marcelo Gallardo has signed the formal contract as new Al Ittihad head coach. Done, sealed and confirmed.



Understand deal will be valid until June 2025 plus option to extend until June 2027, two more years.



He’s arriving in Saudi this weekend to be unveiled as new coach. pic.twitter.com/9QxWPcQJme