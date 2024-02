Geste obscène ‍: l'excuse de Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite ne va pas aimer

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo a fait polémique en Arabie Saoudite, mimant un geste obscène pour répondre aux provocations du public adverse. Alors qu'il risque une suspension, il a tenté de se dédouaner en évoquant une incompréhension culturelle.

Star et emblème du championnat saoudien depuis son arrivée en janvier 2023, Cristiano Ronaldo est désormais le vilain petit canard du Royaume. En effet, dimanche dernier, il a été provoqué par le public d'Al-Shabab. Les supporters ont notamment scandé le nom de Messi, faisant sortir de ses gonds la star d'Al-Nassr. CR7 est allé répondre au public adverse en mettant sa main à son oreille mais surtout en mimant un geste obscène de la main. Cela a fait scandale en Arabie Saoudite d'autant que c'est intervenu trois semaines après que Cristiano Ronaldo ait frotté un maillot de son rival Messi contre son entrejambe.

L'étonnante justification de Cristiano Ronaldo

Pour son geste obscène de dimanche, Cristiano Ronaldo a été convoqué en commission de discipline ce mercredi. Le joueur portugais risque deux matchs de suspension de la part des autorités sportives saoudiennes. Il a tenté de justifier son geste avec un axe de défense surprenant comme rapporté par le quotidien espagnol Marca. Pour Ronaldo, ce n'était qu'une célébration dans la plus pure tradition européenne.

« Je respecte tous les clubs. Le geste de joie exprime la force et la victoire, et ce n’est pas honteux. Nous y sommes habitués en Europe », a t-il lâché. Pas sûr que cette explication osée arrive à convaincre les Saoudiens. Dans le football européen, on ne compte plus les joueurs sanctionnés pour des gestes similaires à celui de Ronaldo. En 2017, par exemple, Daniel Baier (Augsbourg) avait pris un match de suspension et 20 000 euros d'amende par la fédération allemande pour avoir mimé une masturbation sur le terrain. De quoi mettre à mal la conception si particulière de l'Europe par Cristiano Ronaldo.