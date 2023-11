Le Brésil et l’Arabie Saoudite partent au clash pour Neymar

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure à un genou, Neymar va passer de longs mois loin des terrains. Une absence durant laquelle son club d’Al-Hilal devra continuer à payer la facture seul, le Brésil ayant refusé de participer financièrement alors que le milieu offensif s’était blessé avec sa sélection.

Malheureusement pour Al-Hilal, Neymar est sans doute la plus mauvaise affaire réalisée pendant le dernier mercato estival. Pour s’attacher les services du Brésilien, le pensionnaire de la Saudi Pro League a déboursé 90 millions d’euros dans le cadre de son transfert. Les Saoudiens espéraient en faire la star de leur équipe. Une tête d’affiche susceptible de plaire à la fois sur et en dehors des terrains. Le problème, c’est que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, après seulement quelques rencontres disputées sous ses nouvelles couleurs, s’est gravement blessé à un genou.

Contre l’Uruguay (défaite 2-0) le 18 octobre dernier, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Neymar avait dû quitter la pelouse à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque. Sa saison est donc d’ores et déjà terminée ou presque. C’est évidemment un coup dur pour la Seleção, mais surtout pour Al-Hilal qui ne perd pas seulement son meneur de jeu. Le club géré par le fonds souverain perd aussi les millions promis à sa star concernant sa rémunération. Rappelons en effet que Neymar avait négocié un salaire annuel estimé à 200 millions d’euros !

Le Brésil refuse de payer

Selon le média local Arriyadiyah, Al-Hilal a donc trouvé une idée pour alléger la facture. Etant donné que le milieu offensif s’est blessé en sélection, la direction a sollicité le Brésil afin de partager la charge financière. Mais la Confédération brésilienne a évidemment refusé. Il faut dire que la FIFA indemnise déjà les clubs pour les joueurs blessés en sélection. Si Neymar devait manquer sept mois de compétition, l’instance internationale, d’après le barème établi, pourrait verser 4,5 millions d’euros à Al-Hilal. On serait évidemment loin du montant total.