L'Arabie Saoudite le veut, Pogba devra faire ses preuves

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Convoité en Arabie Saoudite pendant le mercato estival, Paul Pogba a préféré continuer avec la Juventus Turin. Le Français possède le profil pour devenir une tête d’affiche de la Saudi Pro League, du moins s’il parvient à retrouver son meilleur niveau cette saison.

Paul Pogba aurait pu allonger la liste des stars parties en Arabie Saoudite. Cet été, le milieu de la Juventus Turin a été convoité par la Saudi Pro League. Mais le Français a préféré continuer avec la Vieille Dame. On peut penser que l’ancien joueur de Manchester United n’a pas souhaité partir après une saison quasi blanche. Paul Pogba n’avait presque pas joué à cause de ses nombreuses blessures et entame probablement ce nouvel exercice avec un état d’esprit revanchard.

Il n’empêche que les clubs saoudiens pourraient bien revenir à la charge. En tant qu’agent actif sur le marché local cet été, Gad Cohen affirme que Paul Pogba possède le profil pour devenir une tête d’affiche de la Saudi Pro League, mais seulement à condition de retrouver un bon niveau. « En réalité, le championnat saoudien fait déjà partie des meilleurs au monde, a osé l’intermédiaire dans un entretien accordé à Tuttosport. Et il le sera de plus en plus, même si cela semble déranger. D'ici la saison prochaine, le niveau sera équivalent à celui de l'Europe. »

Pogba future star en Arabie Saoudite ?

« Si l'on regarde où évoluent les vainqueurs du Ballon d'Or, il est certain que l'Arabie Saoudite est déjà à la hauteur des grands championnats, a-t-il insisté. Paul Pogba en Arabie Saoudite ? Le profil du Français est sûrement intéressant. Alors pourquoi pas ? Il pourrait devenir l'une des futures stars du championnat. Mais il devra à nouveau montrer ses qualités à la Juventus Turin cette saison, en prouvant au monde entier qu'il est un joueur de haut niveau. » Pour le moment, l’international tricolore se remet d’une nouvelle blessure à la cuisse, cette fois sans gravité.