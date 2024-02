200 millions d’euros, Mohamed Salah dit oui à l’Arabie Saoudite ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

L'intersaison pourrait être terrible pour Liverpool, qui va perdre son manager iconique Jürgen Klopp, mais qui a également de grandes chances de voir Mohamed Salah filer en Arabie Saoudite.

Du haut de ses 31 ans, Mohamed Salah réalise encore une saison exceptionnelle à Liverpool avec 19 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2025, l’international égyptien fait le bonheur du club de la Mersey depuis 2017. Mais l’aventure idyllique entre Mohamed Salah et Liverpool pourrait prendre fin en juin prochain. Et pour cause, alors que Jürgen Klopp a pris la décision de faire une pause dans sa carrière et de quitter son poste de manager des Reds, Mohamed Salah pourrait également quitter Anfield à la fin de la saison 2023-2024.

A en croire les informations de l’ancien international égyptien Mido, le n°11 de Liverpool a accepté de rejoindre l’Arabie Saoudite. « Mohamed Salah jouera en Saudi Pro League la saison prochaine. Des contrats ont été signés » a publié l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sur son compte X. De quoi faire trembler Liverpool et ses supporters d’autant que l’information paraît crédible au vu des sommes prêtes à investir l’Arabie Saoudite pour attirer Mohamed Salah.

Salah en Arabie Saoudite, des contrats déjà signés ?

Il y a de cela quelques semaines, un package de 300 millions d’euros était évoqué : un transfert de 100 millions d’euros pour Liverpool et un salaire gigantesque estimé à 200 millions d’euros sur trois ans pour Mohamed Salah. Des sommes difficiles à refuser pour un joueur de 31 ans, lequel fait partie des cibles prioritaires de l’Arabie Saoudite depuis plusieurs mois pour des raisons sportives bien sûr mais également religieuses et marketings. En plus de perdre Jürgen Klopp, les supporters de Liverpool peuvent donc se préparer mentalement à perdre leur meilleur joueur des sept dernières années, même si en ce qui concerne l’ancien milieu offensif de l’AS Roma, rien n’est encore certain à 100 %.