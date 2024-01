L’Arabie Saoudite taillée, Laporte doit vite réparer sa boulette

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé à la presse espagnole, Aymeric Laporte a critiqué le football saoudien. Mais le défenseur central d’Al-Nassr a vite démenti ses propos polémiques.

Au lendemain de la déclaration de Cristiano Ronaldo, qui jugeait la Saudi Pro League supérieure à la Ligue 1, la sortie d’Aymeric Laporte décrit un environnement bien différent. Le coéquipier du Portugais à Al-Nassr, arrivé l’été dernier, ne savoure pas son expérience en Arabie Saoudite. Le défenseur central a en effet critiqué le football local sans prendre de gants.

Interrogé sur la qualité du Championnat saoudien lors des « Globe Soccer Awards », Cristiano Ronaldo a estimé que la Saudi Pro League était « plus compétitive que la Ligue 1 ». https://t.co/PSb3eTBFhS pic.twitter.com/AEwIrRXJJs — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 19, 2024

« C'est un grand changement par rapport à l'Europe, mais en fin de compte, c'est une question d'adaptation, a confié le Franco-Espagnol au quotidien As. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas satisfaits. Nous y travaillons tous les jours, négocions pour ainsi dire, et nous verrons si cela s'améliore un peu, car c'est quelque chose de nouveau pour eux aussi, avoir des joueurs européens qui ont déjà une longue carrière. »

« Peut-être qu'ils ne sont pas habitués à cela et qu'ils doivent s'adapter à un peu plus de sérieux, a imaginé l’ancien joueur de Manchester City. Ils prennent tout à la légère. Tu négocies quelque chose et ensuite ils ne te l'acceptent pas après l'avoir signé. Ils s'occupent de nous, mais pas assez à mon goût. En Europe, on vous paie un bon salaire, mais on prend mieux soin de vous. » Déçu, Aymeric Laporte a même confié qu’il pourrait envisager un départ à l’avenir si la situation ne s’améliorait pas.

Laporte tente d'éteindre sa polémique

Autant dire que ses critiques ont beaucoup fait parler. Peut-être même un peu trop. A peine quelques heures après la publication de son entretien, l’international espagnol a démenti les propos relayés. « Il n'y a rien, a-t-il réagi dans un live sur TikTok. Faites attention à ce que vous lisez, vous écoutez… Parfois, on ne peut pas tout contrôler et ça donne ça. Je suis très heureux ici en Arabie saoudite, les personnes ici sont incroyables. » Aymeric Laporte a également publié une croix rouge sur X pour confirmer son démenti, et ainsi accuser l’un des plus grands médias de sa nation sportive.