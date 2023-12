L'Arabie Saoudite et Lionel Messi, il ne ferme pas la porte

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Elu sportif de l'année 2023 par le magazine Time, Lionel Messi n'aura pas trainé pour séduire les Etats-Unis. De quoi lui montrer que son choix d'aller à Miami était le bon alors qu'il a hésité jusqu'au bout à venir en Floride.

Lionel Messi est déjà chez lui à Miami. Le joueur argentin n'est pourtant arrivé en Floride qu'en juillet dernier après deux ans au PSG. Il a signé à l'Inter Miami alors qu'un retour à Barcelone était d'abord annoncé et que l'Arabie Saoudite le convoitait fortement. Messi a rapidement indiqué avoir choisi la Floride pour des raisons familiales, sa famille préférant Miami au Royaume saoudien. Néanmoins, Lionel Messi était-il totalement opposé à un transfert en Arabie Saoudite ? Pas vraiment. La Pulga a privilégié la MLS de justesse.

La Saudi League, un championnat d'avenir pour Messi

C'est l'information que Lionel Messi a révélé au magazine américain Time au moment d'être élu sportif de l'année 2023. S'il est vrai que les Saoudiens sont très attirants financièrement, Messi était d'abord séduit par les caractéristiques sportives de la Saudi Pro League. Il se dit très impressionné par la compétitivité d'une ligue qui réunit quand même Neymar, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN — TIME (@TIME) December 5, 2023

« J'avais plusieurs options sur la table. J'ai dû les analyser et y réfléchir avec ma famille, avant de prendre la décision de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais cela n'a pas été possible. J'ai essayé de revenir mais ce n'est pas arrivé. C'est vrai qu'après, j'ai beaucoup pensé à aller dans la Ligue saoudienne. Je connais le pays et ils ont créé une compétition très puissante, qui peut devenir un championnat important dans un avenir proche », a t-il lâché dans un discours élogieux. Des compliments qui pourraient annoncer un futur transfert de Messi en Arabie Saoudite. Malgré son transfert à Miami, l'Argentin est resté dans les petits papiers du Royaume même pour une pige de 3 mois cet hiver.