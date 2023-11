L’Arabie Saoudite chipe un nouveau cadre de Man City

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Après la signature de Riyad Mahrez à Al-Ahli cet été, un autre Mancunien va s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Cette fois, c’est un dirigeant de Manchester City, à savoir Esteve Calzadan, qui abandonne les Citizens pour intégrer l’organigramme d’Al-Hilal.

Les pensionnaires de la Saudi Pro League n’ont pas terminé leurs emplettes en Europe. Pendant le mercato estival, les clubs saoudiens financés par le fonds souverain ont attiré des joueurs majeurs en provenance du Vieux Continent. Et l’Arabie Saoudite ne se contente pas de recruter des acteurs du rectangle vert. Pour compléter leur développement, les formations locales n’hésitent pas non plus à embaucher des dirigeants confirmés.

As of January 2024, Spain’s "Esteve Calzada" named CEO of #AlHilal pic.twitter.com/MutXXuBCBK — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 29, 2023

Ainsi, Benfica avait perdu Domingos Soares de Oliveira, parti du côté d’Al-Ittihad en septembre dernier. Tandis que Guido Fienga a quitté la Roma pour devenir le directeur général d’Al-Nassr. Et maintenant, c’est le club d’Al-Hilal qui annonce la nomination d’Esteve Calzadan comme directeur général. Un coup dur pour Manchester City puisque le Catalan, également passé par le FC Barcelone, était son directeur commercial depuis 12 ans. Dans un communiqué officiel, Al-Hilal s’est donc vanté d’avoir attiré « l'un des spécialistes du marketing sportif les plus renommés ».

« Monsieur Calzada a accumulé des décennies d'expérience en tant que cadre supérieur dans le secteur du sport, en débutant son mandat en 2022 lorsqu'il a occupé le poste de directeur commercial et marketing du FC Barcelone et, plus récemment, celui de directeur commercial du City Football Group », a ajouté le club saoudien qui avait déjà pioché à Manchester City pendant l’été. Rappelons effectivement que l’ailier algérien Riyad Mahrez avait choisi de quitter les Citizens pour Al-Ahli.

Guardiola avait prévenu

Déçu, le manager mancunien Pep Guardiola avait alors lancé un avertissement. « L’Arabie Saoudite a changé le marché. Il y a quelques mois, lorsque Cristiano Ronaldo était le seul à partir, personne ne pensait que tant de joueurs de haut niveau joueraient dans le championnat saoudien. A l’avenir, il y en aura plus. C’est pourquoi les clubs doivent être conscients de ce qui se passe », prévenait le coach espagnol, dont le club a encore été victime de la puissance saoudienne.