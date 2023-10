L'Arabie saoudite c'est top, Kanté nargue la France

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Comme de nombreuses stars, N'Golo Kanté a succombé aux sirènes saoudiennes. Aujourd'hui à Al-Ittihad, le champion du monde prend pas mal de plaisir en Saudi Pro League.

N'Golo Kanté a surpris en décidant de quitter Chelsea il y a quelques mois. Le milieu de terrain a dit oui au projet d'Al-Ittihad. L'ancien de Caen évolue désormais avec Karim Benzema et ce, dans l'optique d'aller chercher un titre le plus rapidement possible. Mais cela ne sera pas une mince affaire au vu de la concurrence cette saison en Arabie saoudite. Il faut dire que le gouvernement saoudien a mis le paquet pour attirer des stars. De quoi faire dire à certains footballeurs, dont N'Golo Kanté, que le niveau moyen de la ligue saoudienne est de très bonne qualité.

N'Golo Kanté sous le charme du football saoudien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N'Golo Kanté (@nglkante)

Alors que l'on se pose la question de savoir si Kanté sera de nouveau convoqué par Didier Deschamps en jouant en Saudi Pro League, le joueur a répondu. Dans des propos rapportés par L'Equipe, Kanté a admis avoir été agréablement surpris par la qualité de la Saudi Pro League depuis son transfert estival. Il a apparemment même déclaré aux journalistes : « Avec les noms qui sont récemment arrivés en Arabie saoudite, je ne serais pas surpris si la ligue saoudienne est meilleure que la ligue française ». Voilà qui est clair même s'il n'est pas certain que cela soit jugé comme très crédible pour le moment par le staff de l'équipe de France. Un Euro 2024 est à aller gagner l'été prochain et N'Golo Kanté va devoir prouver qu'il peut de nouveau avoir la régularité, surtout physique, pour évoluer dans une telle compétition. En tout cas, depuis son arrivée à Al-Ittihad, l'ancien de Chelsea joue et a déjà pris part à 11 rencontres toutes compétitions confondues pour 1 but marqué et 2 passes décisives données.