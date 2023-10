N'Golo Kanté de retour en France, il y a une condition

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

N'Golo Kanté enchaîne les matches en Arabie Saoudite, tournant le dos à ses soucis physiques. Son retour en équipe de France est une possibilité.

Il faut remonter au 6 mars 2022, et une défaite en Nations League face au Danemark (1-2), pour trouver trace de N’Golo Kanté en équipe de France. Considéré comme indispensable chez les Bleus comme à Chelsea, où il évoluait alors, le milieu de terrain a été plombé par des blessures qui l’ont éloigné de l’équipe nationale, en le privant du Mondial au Qatar. Mais tout cela est désormais à conjuguer au passé. L’ancien Caennais a en effet rebondi en Arabie Saoudite lors du dernier mercato, Kanté ayant signé pour le club d’Al-Ittihad, où il côtoie dorénavant Karim Benzema et Fabinho, pour ne citer qu’eux. La Saudi Pro League étant diffusée en France par Canal+, les prestations convaincantes du joueur de 32 ans n’échappent à personne, et surtout pas à Didier Deschamps. Alors, à moins d’un an de l’Euro 2024, l’idée d’un retour de N’Golo Kanté en équipe de France est dans l’air.

Kanté ne reviendra pas pour faire le nombre

Cependant, le sélectionneur français est plutôt du genre pragmatique, et à en croire L’Equipe, il se pose tout de même des questions sur l’intérêt de faire revenir celui qui avait largement contribué au titre de Champion du Monde gagné en 2018. Pour Hugo Delom, journaliste de L’Equipe, le retour du numéro 7 d’Al-Ittihad à Clairefontaine ne peut s’envisager que dans un cas de figure, qu’un « cadre dans l’entrejeu se blesse. » Didier Deschamps ne veut pas faire revenir N’Golo Kanté juste pour le placer sur le banc, et surtout, il souhaite toujours donner de l’expérience avec la France à des joueurs comme Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga. Et comment le faire si Kanté est dans le groupe. A cette question, le coach des Bleus devra répondre assez rapidement puisque l'Euro 2024 en Allemagne est désormais dans le collimateur. Du côté du milieu de terrain, on travaille et on ne revendique rien.

N'Golo Kanté, qui n'est pas très régulièrement en contact avec Didier Deschamps, n'est pas du genre à faire le forcing et à revendiquer une place dans le groupe tricolore. Mais dans l'entourage du joueur de 32 ans, qui n'a jamais annoncé sa retraite internationale, à l'inverse d'autres joueurs français, on avoue que tout espoir n'est pas perdu de retrouver l'équipe de France pour aller jouer l'Euro l'an prochain en Allemagne. « Avez-vous l’image d’un homme qui crée des problèmes dans un vestiaire ? Il ne lui manque que l’Euro pour boucler la boucle. Ce serait fabuleux de finir par ce titre », avoue un proche de Kanté dans le quotidien sportif. Il lui reste quelques mois pour réaliser ce rêve.