José Mourinho refuse les lingots d'or de l'Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Éjecté par l’AS Roma il y a une semaine, José Mourinho garde une belle cote sur le marché des entraîneurs. En Arabie Saoudite mais également dans les grands championnats européens.

La semaine dernière, José Mourinho a fait les frais des mauvais résultats de l’AS Roma, qui a pris la décision de licencier le technicien portugais. Après trois ans à la tête du club de la Louve, qu’il a amené jusqu’au titre en Conférence League et jusqu’à la finale de l’Europa League, le Special One se retrouve sans club. Mais cela ne devrait pas durer très longtemps car les beaux parcours de la Roma en coupe d’Europe ont permis à José Mourinho de conserver une très belle cote sur le marché des entraîneurs.

Entre l'Arabie Saoudite et Naples, le coeur de Mourinho balance https://t.co/ahqnn5BAVj — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2024

Sans surprise, l’Arabie Saoudite s’est jetée sur l’opportunité de faire venir un entraîneur aussi populaire et charismatique en lui proposant un véritable pont d’or. La Saudi Pro League était prête à faire de José Mourinho le coach le mieux payé du Royaume mais selon Jorge Mendes, qui n’est autre que l’agent de l’ex-entraîneur du Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United, ce dernier a refusé les offres saoudiennes. « José Mourinho avait l’opportunité d’aller en Arabie Saoudite. Il a choisi de ne pas y aller » a fait savoir le super agent à Record.

Direction le Napoli pour Mourinho ?

La question est maintenant de savoir où José Mourinho va rebondir car le Special One a des touches en Europe. C’est notamment le cas à Naples, où les résultats ne se sont pas améliorés malgré la nomination de Walter Mazzarri en lieu et place de Rudi Garcia. L’objectif du Portugais est clairement de retrouver un banc dans un club ambitieux en Europe et Naples coche toutes les cases même si le salaire proposé n’a bien sûr rien à voir avec celui que José Mourinho aurait pu toucher à Al-Shabab, le club qui était le plus chaud pour le recruter en Arabie Saoudite.