« ‍Insidieux ‍», « ‍certaines informations ‍», Darmanin répond à Benzema

Après avoir allumé le feu en début de semaine sur Karim Benzema et son éventuel lien avec les Frères musulmans, Gérald Darmanin a précisé le fond de sa pensée sur l’ancien attaquant de l’équipe de France…

L’affaire n’est pas prête de s’arrêter ! Alors que toute la classe politique, à l’image de Jean-Luc Mélenchon ou d’Éric Zemmour, s’est emparée de l’histoire pour se payer le ministre de l’Intérieur ou pour défendre Karim Benzema, Gérald Darmanin en a remis une couche ce jeudi soir. Terré dans le silence depuis sa sortie assez brève sur le sujet en début de semaine, le bras droit d’Emmanuel Macron a effectivement tenu à développer son propos sur Benzema avec tout un argumentaire.

Benzema « est connu pour un islam extrêmement régoriste »

Gérald Darmanin: "Je constate que Karim Benzema n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur à Arras, pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés par le terrorisme islamiste en Israël" pic.twitter.com/KzR2UkVc1K — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2023

« Monsieur Benzema est un très grand footballeur, il est suivi par des millions de personnes. Je constate qu’il n’a toujours pas fait un tweet pour l’assassinat de ce professeur à Arras. Vous savez, le frérisme est très insidieux. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société - le sport, l’influence sur internet – pour pouvoir faire passer un islam régoriste. Je serais très heureux que Monsieur Benzema puisse tweeter sur l’assassinat du professeur d’Arras. Il est connu pour un islam extrêmement régoriste, avec des liens malheureusement avec des personnes qui se sont parfois réjouit par exemple de l’assassinat de Samuel Paty. On ne peut pas avoir une indignation sélective. Je suis ministre de l’Intérieur, j’ai accès à certaines informations. Il faut combattre tous ceux qui utilisent une notoriété extrêmement forte pour passer des messages qui pourrissent une partie de notre jeunesse. Monsieur Benzema est Français. Mais j’ai le droit de combattre l’idée que quand on tweete sur les civils palestiniens, c’est extrêmement étonnant de ne pas tweeter sur les 1.300 morts en Israël et ne pas tweeter pour l’assassinat du professeur. Vous constaterez que c’est une sélectivité qui pose question », a lancé, sur BFM TV, Darmanin, qui va maintenant laisser cette affaire entre les mains de la justice sachant que le clan Benzema a bel et bien porté plainte contre le ministre de l’Intérieur.