Ça vire au clash, Jérome Rothen secoue Gérald Darmanin

Par Alexis Rose

Accusé de potentiels liens avec les Frères musulmans par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Karim Benzema a reçu le soutien de Jérôme Rothen.

En dehors des terrains, Karim Benzema a toujours fait débat en France. Et alors qu’il a pris sa retraite internationale et qu’il a décidé de finir sa carrière en Arabie Saoudite, l’ancien attaquant du Real Madrid se retrouve encore une fois au cœur de l’actualité… Il faut dire que Gérald Darmanin a lancé une petite bombe en début de semaine : « Monsieur Benzema est en lien notoire avec les Frères Musulmans… ». Une attaque basée sur les récentes prises de position de KB9 selon le membre du gouvernement, avec notamment du « prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman ». Depuis cette déclaration, toute la classe politique s’est emparée de l’affaire, qui ne va pas en rester là puisque Me Hugues Vigier, avocat de Benzema, prévoit de porter plainte pour « fausse information ». Autant dire que cette histoire fait couler beaucoup d’encre, et c’est donc pour cette raison que Jérôme Rothen a pris la parole pour défendre le footballeur tout en remettant le ministre de l'Intérieur à sa place.

« S'il veut l'ouvrir comme il l'a ouverte, il faut donner des preuves »

🗣💬 "Qu'il se la ferme ! C'est dégueulasse. La récupération politique qui est faite, mais où on va ? Monsieur Darmanin est ministre ! Si tu n'as pas de preuves, tais-toi"



L'énorme coup de gueule de Rothen sur Darmanin qui a accusé Benzema de liens avec les Frères musulmans. pic.twitter.com/tXPChUw2Cx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2023

« Je ne suis pas un ami de Karim Benzema, déjà on peut mettre ça de côté. Je m'adresse à M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. S'il veut l'ouvrir comme il l'a ouverte, il faut donner des preuves, si vous voulez le sortir de la société. Mais sortez ces preuves ! Si vous ne les avez pas, je trouve cela dégueulasse. Sinon, qu'il se la ferme ! La récupération politique qu'ils peuvent tous faire, car ce n'est pas le seul sur le sujet... Mais là on parle de lui. Il est ministre de l'Intérieur et se permet de parler comme cela d'un citoyen français ? Mais où va-t-on ? Où sont les gens qui nous gouvernent avec un peu de recul ? S'il a des preuves affirmant que Karim Benzema est un danger, qu'il nous les amènent, mais qu'il ne prenne pas le problème à l'envers. S'il ne les a pas, qu'il se taise ! L'an dernier au stade de France, il expliquait que c'était le problème des Anglais, le hooliganisme... Il faut qu'on refasse l'histoire ? Il n'a jamais assumé et ne s'est jamais excusé auprès des Anglais alors que c'était lui le responsable. C'est trop facile. Si vous faites des raccourcis comme vous le faites-là, M. Darmanin, alors faites des raccourcis sur des vrais dangers de notre société au lieu de vous en prendre à Karim Benzema. Il a des enfants, une famille.. », a balancé le présentateur de RMC, qui n’accepte donc pas de voir Benzema se faire traîner une nouvelle fois dans la boue sans preuves à son encontre, comme cela a parfois été le cas ces dernières années…