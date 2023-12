Cristiano Ronaldo fait une folle annonce pour 2024

Ce samedi, Cristiano Ronaldo a inscrit son 54e et dernier but de l'année 2023 avec Al-Nassr. Une performance impressionnante à bientôt 39 ans. Toutefois, le Portugais veut garder ce rythme en 2024.

Cristiano Ronaldo sur le toit du monde en 2023. Le Portugais a été le buteur le plus efficace au monde avec 54 réalisations sur l'année écoulée. La dernière est survenue ce samedi lors du succès 4-1 d'Al-Nassr sur le terrain du club d'Al-Taawon. Si le mode de calcul des buts de CR7 est sujet à débat tout comme le niveau de la Saudi League, cela reste une performance exceptionnelle pour un joueur de bientôt 39 ans. En Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo prouve chaque jour que sa motivation est restée intacte tout comme son sens du but.

Et, la star portugaise n'est pas rassasiée avant le début d'année 2024. En effet, Cristiano Ronaldo veut rester sur les mêmes standards de performance l'année prochaine. C'est ce qu'il a confié au diffuseur local du championnat saoudien SSC après le match de samedi. 50 buts n'est pas une performance mais le minimum requis sur une année par CR7.

🇵🇹🗣️ Cristiano Ronaldo on being top scorer of 2023: "I will continue. I feel good. I feel happy. Next year i'll try and do it again." 🔜 (@ssc_sports) pic.twitter.com/SVJyqqEW6z