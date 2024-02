Cristiano Ronaldo déclenche la polémique en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Jeudi, Al-Nassr et Al-Hilal disputaient un match amical et l’équipe de Cristiano Ronaldo s’est inclinée 2-0. Un résultat qui a fortement agacé l’international portugais, coupable d’un geste qui fait polémique.

Cristiano Ronaldo n’aime pas perdre et qu’il s’agisse d’une finale de Ligue des Champions ou d’un simple match amical en Arabie Saoudite, c’est le même débat pour l’ancien attaquant du Real Madrid. CR7 a fait honneur à sa réputation jeudi soir lors du match amical entre son équipe d’Al-Nassr et le rival d’Al-Hilal. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont inclinés 2-0 à Riyad et le buteur portugais était de mauvais poil après la rencontre. Au moment de rentrer aux vestiaires, l’ex-attaquant de la Juventus Turin et du Real Madrid a d’ailleurs reçu un maillot d’Al-Hilal de la part d’un supporter particulièrement provocateur à l’encontre de l’ancien Ballon d’Or. Déjà énervé par la haie d'honneur de ses adversaires comme s'il s'agissait d'un match de Coupe de France avec un petit Poucet qui s'est bien battu, l'ancien du Real Madrid a dégoupillé.

Agacé et provocateur à son tour, Cristiano Ronaldo s’est saisi du maillot avant de le frotter contre son entrejambe et de le lancer avec agacement en direction des tribunes. Un geste obscène de la part de CR7 qui ne manque pas de faire polémique en Arabie Saoudite, où les médias et les réseaux sociaux ont condamné la réaction du capitaine d’Al-Nassr. La vidéo tourne d’ailleurs partout sur les réseaux sociaux et nul doute qu’il sera demandé à Cristiano Ronaldo de s’excuser dans les heures à venir après ce geste déplacé. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite il y a plus d’un an maintenant, le n°7 d’Al-Nassr a toujours eu une attitude impeccable en se comportant comme l’ambassadeur idéal de la Saudi Pro League. A coup sûr, cet écart de conduite va déplaire aux dirigeants saoudiens même si on imagine mal une sanction tomber à l’encontre de Cristiano Ronaldo pour ce simple geste d’humeur à la sortie d’un match amical.