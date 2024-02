Vidéo ‍: Cristiano Ronaldo et Lionel Messi scotchés par Aymeric Laporte

Dans : Video.

Par Guillaume Conte

Lors du match amical de gala entre l’Inter Miami et Al-Nassr, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo n’étaient au rendez-vous. Ils assistaient tous les deux à cette rencontre de gala entre l’équipe la plus prestigieuse des Etats-Unis, et celle d’Arabie Saoudite. Mais celui qui a volé la vedette a tout le monde, c’est Aymeric Laporte. Dans un coup-franc à jouer bien à l’intérieur de son camp, le défenseur français a envoyé un véritable missile de plus de 55 mètres pour inscrire un but stupéfiant. Lionel Messi n’en est pas revenu, tandis que Cristiano Ronaldo a levé les bras au ciel devant cette réalisation inattendue et vraiment extraordinaire.

MAIS C’EST QUOI CE BUT DE MALADE D’AYMERIC LAPORTE ! 😱😱😱



AL NASSR 🇸🇦 3-0 🇺🇸 INTER MIAMI



🎥 @ssc_sports pic.twitter.com/5JRCA9pOsC — Actu Foot (@ActuFoot_) February 1, 2024