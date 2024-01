Cristiano Ronaldo abandonne Lionel Messi pour un match de gala

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Le club d'Al-Nassr a officialisé le forfait de Cristiano Ronaldo pour le match de gala prévu jeudi contre l'Inter Miami où évolue un certain Lionel Messi.

Dans le cadre d'une rencontre de prestige baptisée Riyadh Season Cup, le club saoudien où évolue CR7 doit affronter jeudi le club de MLS où joue Lionel Messi. Forcément, nombreux étaient ceux qui attendaient avec impatience cette version footballistique de la dernière dance entre les deux légendes. Mais ces retrouvailles entre deux joueurs pas vraiment copains n'auront finalement pas lieu. Si le match est maintenu, on a appris que Cristiano Ronaldo était forfait, la star portugaise ayant déjà renoncé la semaine passée à une tournée en Chine, laquelle avait même été totalement annulée en raison de l'absence de CR7. Cette fois, pas d'annulation de prévu, mais les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'auront pas lieu, retirant tout réel intérêt à ce choc entre Al-Nassr et l'Inter Miami.