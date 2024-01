Cristiano Ronaldo blessé, Al-Nassr annule ses matchs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

À cause d’une légère blessure de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr qui devait initialement disputer deux matchs amicaux en Chine, a pris la décision d’annuler sa tournée à Shenzhen.

En attendant la reprise de la Saudi Pro League, Al-Nassr continue d’étendre sa notoriété à travers le monde, en utilisant l’image de Cristiano Ronaldo. Le club saoudien devait jouer deux matchs amicaux en Chine, le premier contre le Shanghai Shenhua le 24 janvier, puis un deuxième face au Zhejiang Professional, le dimanche 28. Malheureusement pour les fans chinois, ils ne pourront pas apercevoir le quintuple Ballon d’Or car Al-Nassr a décidé de déprogrammer cette tournée en raison de la blessure du Portugais. Le club basé à Riyad a présenté ses excuses dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Al-Nassr promet de revenir en Chine, à Shenzhen, pour y disputer des rencontres amicales, sans forcément évoquer une possible présence de l’attaquant portugais.

Les retrouvailles entre Messi et CR7 menacés ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي النصر السعودي (@alnassr)

« Nous sommes tristes d’annoncer que, malheureusement, et pour des raisons qui sont au-delà du contrôle d’Al Nassr, l’événement qui comprenait deux matchs programmés le 24 et 28 janvier a été reporté à une date encore non définie. Nous sommes venus ici à Shenzhen avec beaucoup de respect pour les fans de foot chinois et spécifiquement les fans de Ronaldo. Compte tenu de cela, en plus de la relation étroite entre le Royaume d’Arabie saoudite et la Chine, nous sommes prêts à achever notre préparation comme prévu à Shenzhen, une ville qui nous a chaleureusement accueillis et qui nous a montré beaucoup d’amour, à nous et notre capitaine » a expliqué Al-Nassr dans une publication largement relayée. Désormais, la présence de Cristiano Ronaldo pour le match amical contre l’Inter Miami de son éternel rival Lionel Messi est fortement menacée. La rencontre doit se dérouler le jeudi 1er février à la Kingdom Arena. Blessé, le buteur de 38 ans pourrait être contraint de déclarer forfait.