Contre Darmanin, Riolo rejoint le clan Benzema

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

En raison d’un message pour les victimes civiles de Gaza, Karim Benzema subit de graves accusations. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dénonce un lien entre l’attaquant d’Al-Ittihad et une organisation jugée terroriste. De quoi révolter le journaliste Daniel Riolo.

Gérald Darmanin n’a absolument pas calmé le jeu. Au contraire ! En réaction à un message de Karim Benzema, qui soutenait les victimes civiles de Gaza, le ministre de l’Intérieur a dénoncé des liens entre l’attaquant d’Al-Ittihad et les Frères musulmans, une organisation jugée terroriste. Puis sur le plateau de BFM TV jeudi, le membre du gouvernement a confirmé ses propos.

Darmanin persiste

« Il y a des personnes qui utilisent des proxys, des personnes connues qui ont une meilleure image, qui ont une responsabilité forte et qui sont suivies par des jeunes, pour faire passer ce message, s’est expliqué le politique. Le frérisme est insidieux. Il utilise tous les moyens de notre société pour faire passer un islam rigoriste. Ces proxys capables de poser avec des imams que l’État soupçonne de radicalisation, avec d’autres champions qui ne condamnent pas l’assassinat du professeur d’Arras ou s’en réjouissent. »

De graves accusations, surtout de la part d’un ministre de l’Intérieur qui ne présente pas de réelles preuves. Le journaliste Daniel Riolo s’est donc révolté contre ces propos. « Que Zemmour et Mélenchon exploitent les fractures du pays, OK… Mais que le ministre de l’Intérieur se lance dans un calcul politique absurde sur le dos de Benzema, c’est désespérant, a réagi le spécialiste de RMC. On a vraiment besoin de ça ? Dire les choses, ne rien cacher de nos failles, OK. Mais inventer ??? »

Gérald Darmanin, tout comme les autres politiques qui ont accusé Karim Benzema, risque d’en subir les conséquences. L’ancien joueur du Real Madrid a en effet prévu de déposer des plaintes contre ses détracteurs. Il faut dire que les accusations lancées affectent la famille de l’avant-centre représenté par Hugues Vigier. « Hier soir, je parlais avec Karim Benzema et c’est la première fois qu’il me disait ça : "J’ai entendu tellement de choses sur moi, tellement de choses injustes, mais là ce sont mes gamins qui souffrent parce qu’on accuse leur père d’être un terroriste" », a relayé l’avocat du joueur sur France Info.