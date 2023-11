Clash, insultes, Benzema fait exploser l’Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Rien ne va plus dans le club de Karim Benzema, qui empile les défaites. La dernière en Irak a provoqué un énorme clash avec son entraineur, qui va donc prendre la porte sous peu.

Champion en titre en Arabie Saoudite, Al-Ittihad connait une crise totalement inattendue et qui risque d’être dévastatrice. En championnat, les contre-performances s’enchainent avec trois points pris sur les cinq derniers matchs, et les premières places qui s’envolent. Le club de Djeddah est déjà à 11 longueurs d’Al-Hilal, et ne serait même pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions si le championnat s’arrêtait maintenant. Les malheurs s’enchainent pour la formation dirigée par Nuno Santos, puisque la défaite concédée cette semaine en Irak contre Al Quwa Al Jawiya fait beaucoup parler, même si elle ne remet pas en cause pour le moment la qualification du club saoudien.

Karim Benzema, une attitude pas irréprochable ?

Mais l’ambiance que l’on disait déjà tendue depuis plusieurs semaines, est désormais explosive. Karim Benzema avait glissé, au début de l’automne, un message pour balayer les rumeurs sur sa mésentente avec le coach portugais, qu’il voulait déjà voir partir après quelques journées. Cette fois-ci, impossible de le nier tant le clash a été violent, assure le journal espagnol Relevo. Selon le journaliste Sergio Fernandez, dans la foulée de la défaite en Iraq, a eu lieu un véritable règlement de comptes entre Karim Benzema et Nuno Santos. L’entraineur portugais avait commencé dès la mi-temps, reprochant à ses joueurs leur attitude notamment. Cela avait donné lieu à un échange d’insultes entre les deux hommes, preuve que plus rien ne va et que les termes employés dépassaient ceux du simple énervement.

Avec deux victoires en neuf matchs, nul doute que c’est l’ancien entraineur de Wolverhampton qui va en faire les frais, et selon Revelo, Al-Ittihad réfléchit déjà à la manière de mettre fin à son contrat prochainement. Une décision coûteuse même si l’argent n’est pas un problème en Arabie Saoudite, mais Nuno Santos avait prévu une clause en béton si jamais il devait être licencié pour toucher la totalité de ses indemnités en une fois. Le divorce entre le Portugais et Benzema est en tout cas total, l’ancien buteur du Real Madrid se voyait reprocher à plusieurs fois des attitudes peu sociables avec ses coéquipiers, et sa faible implication dans le collectif. Le joueur formé à l’OL a-t-il dénigré certains de ses coéquipiers, comme il avait pu le faire avec Vinicius à la mi-temps d’un match du Real Madrid, où il avait confié à Ferland Mendy qu’il ne fallait pas passer la balle au Brésilien et qu’il « jouait contre nous » dans un ton très cassant ? En tout cas, le bras de fer va bientôt se terminer, et ce sera avec une victoire de KB9, qui va changer d’entraineur très prochainement.