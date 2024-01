Benzema et Neymar, ils récupèrent un trophée humiliant

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, plusieurs stars ont été tentées par l'expérience de la Saudi League. Si certains s'éclatent, d'autres ont plus de mal et sont critiqués comme Karim Benzema ou Neymar.

L'Arabie saoudite est désormais le nouveau berceau des grands joueurs. Cristiano Ronaldo a lancé une nouvelle ère et pléthore de stars sont arrivées comme Sadio Mané, Riyad Mahrez ou Allan Saint-Maximin. Tous ces joueurs se sont parfaitement acclimatés au championnat saoudien, comme Aleksandar Mitrović, auteur de 21 buts en autant de rencontres disputées avec Al-Hilal. Un constat moins évident pour Neymar, blessé après seulement 5 matchs joués ou encore Karim Benzema, l'un des joueurs les mieux payés du championnat mais qui ne répond pas aux attentes des fans d'Al-Ittihad. Le club basé à Djeddah est champion en titre mais a beaucoup de difficultés en championnat cette saison et l'apport de KB9 est insuffisant pour les fans, qui réclament pour la plupart son départ. Le média Goal estime même que le Français est l'un des plus gros flops de l'Arabie saoudite en 2023.

Benzema et Neymar, les pires recrues de la Saudi League

Malgré des statistiques plus que correctes, puisque Benzema a inscrit 15 buts et a délivré 6 passes décisives en 22 matchs disputés, l'ancien attaquant du Real Madrid ne parvient pas à convaincre. Un manque de leadership lui est reproché et son attitude parfois nonchalante sur le terrain est très critiquée. Sans compter qu'il a voulu la tête de Nuno Espirito Santo, et ne s'entend pas beaucoup mieux avec Marcelo Gallardo. L'autre perdant d'un transfert en Arabie saoudite est Roberto Firmino. Si l'ancien buteur de Liverpool a inscrit un triplé lors de son premier match, depuis, il n'a pas trouvé le chemin des filets malgré 17 matchs joués. D'autres joueurs moins médiatisés comme Georges-Kévin Nkoudou ou Sergej Milinkovic-Savic réalisent également une excellente saison. Goal a décerné le titre de grands perdants de l'année 2023 à Karim Benzema et à Neymar, pour des raisons différentes mais ce titre est partagé entre les deux anciennes gloires du championnat espagnol.