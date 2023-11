Benzema l'a clashé, l'Arabie Saoudite l'a viré

Dans : Arabie Saoudite.

Après une nouvelle défaite contre Al-Qowa Al-Jawiya (2-0) lundi, Al-Ittihad a décidé de se séparer de son entraîneur Nuno Espirito Santo. En plus des mauvais résultats de l’équipe, ses mauvaises relations et son dernier clash avec Karim Benzema ont précipité son éviction.

Les dirigeants d’Al-Ittihad ont tranché. Battu par Al-Qowa Al-Jawiya lundi, le champion en titre saoudien traverse une crise sportive avec seulement deux victoires en neuf matchs. Le pensionnaire de la Saudi Pro League ne devrait pas conserver sa couronne puisque le leader Al-Hilal compte déjà 11 longueurs d’avance. C’en est trop pour la direction qui a fini par annoncer le départ de son entraîneur Nuno Espirito Santo mardi. Le communiqué parle évidemment des mauvais résultats enregistrés ces dernières semaines, sans évoquer les tensions au sein du vestiaire.

En effet, malgré le démenti du technicien en août dernier, ses relations avec son attaquant Karim Benzema représentaient un problème en interne. C’est d’ailleurs une nouvelle altercation entre les deux hommes qui a accéléré la décision d’Al-Ittihad. Après la défaite lundi, Nuno Espirito Santo s’en serait pris au Français. « Tu es un grand joueur, mais on dirait que tu es trop paresseux pour mettre la pression sur ton adversaire », aurait lâché l’entraîneur selon le média local Arriyadiyah.

Un clash fatal pour Espirito Santo

« Ne parlez pas seulement à moi, parlez à tout le groupe », lui aurait répondu l’ancien joueur du Real Madrid, de nouveau recadré. « Tu es le capitaine, une référence pour tous les joueurs et le footballeur le plus important, a rappelé le coach passé par Tottenham, dans un échange contenant même des insultes. Il faut montrer l’exemple et être un exemple pour tous. » Déjà alertée par Karim Benzema sur le manque de compétences de l’entraîneur deux semaines plus tôt, la direction a finalement suivi ses conseils. Et pense maintenant à Zinedine Zidane ainsi qu’à Laurent Blanc pour reprendre les commandes de l’équipe.