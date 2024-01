Benzema et Neymar ruinent l’Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'âge d'or du championnat d'Arabie Saoudite n'est pas forcément terminé, mais certaines stars déchantent, et cela pourrait refroidir les futurs candidats à la venue dans le Royaume.

Voilà un an que l’Arabie Saoudite a choqué la planète football, bien avant de se voir octroyer l’organisation de la Coupe du monde 2034. Cristiano Ronaldo avait alors signé en faveur de la Saudi Pro League, étant un véritable pionnier dans un championnat qui ne comprenait jusqu’alors pas vraiment de stars, tout juste quelques retraités glorieux d’Amérique du Sud ou d’Europe. Mais la venue du Portugais a été le premier pion d’un ras de marée au dernier mercato estival, où l’Arabie Saoudite a été le point de chute de nombreux joueurs majeurs, y compris ceux qui avaient encore le moyen de jouer dans de très grands clubs. C’était le cas de Neymar et de Karim Benzema récemment.

Benzema et Neymar, les mauvais exemples de l'Arabie Saoudite

Pour des raisons différentes, ces deux paris sont un terrible échec à l’heure actuelle. Neymar est clairement venu à reculons à Al-Hilal, et en multipliant les séjours sans vraiment montrer d’envie de réussir à Riyad, le Brésilien a fini par se blesser une nouvelle fois gravement, et son absence est encore bonne pour durer plusieurs mois. Le joueur le plus cher du monde n’aura joué qu’une poignée de matchs en Arabie saoudite, et il n’est même plus véritablement vu comme une star mondiale du football.

Mais l’exemple de déception le plus criant est celui de Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid à la surprise générale. Il a rejoint le meilleur club d’Arabie Saoudite, Al-Ittihad. Un club où il n’a connu que des déboires, avec une brouille avec son entraineur, qui a fini par être viré, des performances décevantes, et des problèmes physiques également. Résultat, des critiques et un départ prématuré avant les vacances d’hiver, et un retour en retard de ses vacances à l’Ile Maurice, officiellement en raison du cyclone. Ecarté de l’équipe, le Français déchante. Lui qui se félicitait de l’accueil dans le Royaume, a désormais désactivé ses réseaux sociaux.

Deux traitements qui alertent en Europe, et notamment à Liverpool. Chez les Reds, on craint de voir Mohamed Salah rejoindre l’Arabie Saoudite, non pas cet hiver, mais en fin de saison. Une offre copieuse et le club de la Mersey pourrait dire oui. Surtout si cela permet d’avoir les moyens de tenter le coup pour Mbappé. Néanmoins, dans l’un des médias les plus suivis de la région, Liverpool.com, on souligne que l’Egyptien n’est pas insensible aux déboires de Neymar, Benzema, ou même de l’ancien capitaine des Reds Jordan Henderson, qui veut rentrer six mois après son arrivée. La crainte d’arriver dans un championnat très riche mais peu compétitif et qui a déjà atteint son potentiel maximum avec la hype de l’été 2023, peut compter dans l’esprit de Mohamed Salah au moment de faire son choix.