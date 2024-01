Benzema coincé en Arabie Saoudite, un miracle sous 8 jours ‍?

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Décidé à ne plus jouer avec Al-Ittihad, Karim Benzema cherche une solution, mais du côté des organisateurs de la Saudi Pro League on n'envisage pas de laisser partir le Ballon d'Or 2022.

Totalement silencieux depuis quelques semaines, après avoir fermé son compte Instagram, Karim Benzema s'éloigne de plus en plus d'Al-Ittihad, le club qui l'avait convaincu l'été dernier de quitter brutalement le Real Madrid pour rejoindre le très lucratif championnat d'Arabie Saoudite. Cependant, sans que l'on sache réellement le motif officiel de sa décision, KB9 souhaite changer d'air dès maintenant, la venue de Marcelo Gallardo sur le banc du club basé à Djeddah ne changeant rien à la donne. Très clairement, Benzema ne veut plus jouer à Al-Ittihad où il a un contrat jusqu'en 2026, mais à une semaine de la reprise de la Saudi Pro League aucune solution n'a été trouvée.

Benzema pourrait déménager en Arabie Saoudite

Si des clubs européens ont été cités, notamment Lyon et Chelsea, les organisateurs du championnat saoudien tiennent à ce que Karim Benzema reste en Arabie Saoudite jusqu'au bout de son contrat et pour cela ils tentent de trouver une solution qui convienne à tout le monde. A en croire L'Equipe, la solution la plus envisageable dans un délai aussi court est un transfert vers un club basé à Riyad dont le nom est pour l'instant confidentiel. Cependant, avant d'aboutir à un accord, Al-Ittihad doit valider l'opération et cela n'est pas encore le cas. Le club où évolue actuellement Karim Benzema est une équipe historique dans son pays, puisqu'elle est la plus ancienne du pays. Mais forcément, les 200 millions d'euros promis chaque saison à KB9 obligent la Saudi Pro League à faire un montage financier complexe, et le champion en titre ne veut pas que ce départ de la star offensive se fasse sans compensation sportive.

Les négociations devraient donc s'intensifier dans les prochains jours sous l'oeil du Fonds public d'investissements d'Arabie Saoudite qui tient à ce que les énormes investissements décidés l'été dernier pour faire du championnat local une vraie compétition attractive ne tournent pas en un gros gâchis. Car Karim Benzema n'est pas le premier à se poser des questions sur son avenir en Saudi Pro League.