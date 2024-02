Benzema claque la porte, clash en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a fait lundi son retour à l'entraînement avec le club d'Al-Ittihad. Mais à en croire un média d'Arabie Saoudite, un clash avec Marcelo Gallardo a dégénéré.

C'est le site saoudien Arriyadiyah.com qui l'affirme, les choses ne s'améliorent pas entre le Ballon d'Or 2022 français et son entraîneur. Alors que Karim Benzema avait été mis à l'écart du stage de reprise à Dubaï, ce dernier avait finalement été autorisé par Marcelo Gallardo à revenir dans le groupe ce lundi, mettant ainsi un terme aux rumeurs qui évoquaient le retour imminent de KB9 en Europe. On en était là de cette histoire, mais le média sportif saoudien révèle que l'entraîneur d'Al-Ittihad aurait estimé que le joueur arrivé l'été dernier du Real Madrid ne se donnait pas à fond et il l'aurait mis de côté afin qu'il travaille individuellement à l'écart du groupe. Toujours selon nos confrères, l'attaquant français aurait refusé d'abandonner ses coéquipiers, et le ton serait monté avant que finalement Karim Benzema ne tourne les talons.

Benzema, encore un clash avec Gallardo ?

Si le club a mis en ligne des photos où l'on voit Benzema au travail avec les joueurs blessés ou en plein effort sur un tapis de course, le Ballon d'Or 2022 n'a pas été retenu dans le groupe qui jouera ce mercredi soir (19h) en déplacement à Al-Taee. Si ce énième clash se confirme, il se pourrait bien qu'à nouveau le départ du joueur formé à l'Olympique Lyonnais redevienne d'actualité, et cela même si les organisateurs de la Saudi Pro League tiennent à ce qu'il reste jusqu'au bout de son contrat. Au mercato d'été 2023, le joueur français de 36 ans s'était engagé avec Al-Ittihad jusqu'en 2026 et même s'il a un salaire colossal (27,5ME par an hors droit à l'image), on voit mal comment il pourrait rester dans cette équipe aussi longtemps.