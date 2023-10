Attaqué par la France, Karim Benzema répond sèchement

Dans : Arabie Saoudite.

Pour avoir apporté son soutien à la population de Gaza, Karim Benzema s'est attiré les foudres du gouvernement et de certains politiques. Accusé d'être proche des Frères Musulmans, l'attaquant français a décidé de frapper fort en multipliant les réponses musclées.

Habitué à crouler sous les critiques en France peu importe ce qu’il réalise avec ses performances sportives, Karim Benzema a décidé de ne pas laisser couler la dernière attaque très appuyée de Gérald Darmanin. Le Ministre de l’Intérieur a tout simplement accusé sur CNews l’attaquant français d’être proche des « Frères Musulmans », une organisation islamiste souvent pointée du doigt pour sa grande influence dans la radicalisation, notamment chez les jeunes. Associer Karim Benzema aux « Frères Musulmans » a énormément surpris dans les milieux autorisés, même si certains politiques en ont profité pour demander tout simplement que KB9 soit déchu de sa nationalité française, ou même voit son Ballon d’Or être retiré.

La réponse de l’international français n’aura pas tardé, par la voix de son conseil Maitre Hugues Vigier, qui a nié fermement tout lien entre son client et l’organisation islamiste. De plus, il a clairement accusé Gérald Darmanin de propager des fake-news, précisément le genre d’information qu’Emmanuel Macron avait promis de combattre lors de son premier quinquennat. « Ceci est faux ! Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d’ailleurs choisi de vivre en Arabie qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n’a jamais fait la France », a glissé, dans un tacle bien maitrisé, le représentant de Karim Benzema, qui veut casser le cliché du joueur parti en Arabie saoudite parce qu’il serait lui aussi radicalisé.

Gérald Darmanin poursuivi par Karim Benzema ?

L’attaque du Ministre de l’Intérieur, venait en réponse aux propos de Karim Benzema, qui a pris position pour la Palestine et a affiché sa solidarité pour les victimes de Gaza dans la guerre avec Israël. Mais entre avoir un avis tranché et parfois peu apprécié, et se faire accuser d’être de mèche avec une organisation islamiste, il y a un énorme gouffre et une attaque judiciaire à l’encontre de Gérald Darmanin est désormais envisagée. « Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre en application, par exemple, de la loi sur la manipulation de l’information chère à notre gouvernement… et de la diffamation voire de l’injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme », a livré pour Le Parisien Hugues Vigier, qui a précisé que deux plaintes avaient déjà été déposées, contre la femme politique des Républicains Nadine Morano, et le publicitaire Frank Tapiro, qui ont respectivement accusé Benzema de « faire la propagande du Hamas » et d’être un « collabo complice du terrorisme ». « En employant ces termes scandaleux à son égard, Nadine Morano et Frank Tapiro ont porté une atteinte profonde et insupportable à son honneur », a fait savoir le conseil de l’attaquant d’Al-Ittihad, qui a même comparé les menaces d’enlever la nationalité française à des méthodes de « l’Allemagne nazie » car tout simplement impossibles contre une personne française née en France de parents français. Autant dire que tous ces propos à l’encontre de Karim Benzema n’ont pas fait sourire l’attaquant français, qui a décidé de passer à l’action pour cesser de voir son nom être trainé dans la boue.