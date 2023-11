Arabie Saoudite ‍: Benzema c'est son Dieu

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Karim Benzema découvre de nouveaux coéquipiers depuis qu'il a signé en Arabie Saoudite. Et le Ballon d'Or 2022 fait très forte impression.

La Saudi Pro League a fait fort lors du dernier marché des transferts en s’offrant plusieurs stars mondiales du football. Outre Neymar, Cristiano Ronaldo et Mahrez, Riyad a également convaincu Karim Benzema de quitter le Real Madrid afin de s’engager avec Al-Ittihad. Pour l’instant, le club de KB9 ne carbure pas à plein régime, puisqu’après 14 journées de championnat, le club dans lequel évolue également Ngolo Kanté est seulement quatrième, ce qui ne correspond pas réellement à son standing.

Il n’empêche, depuis qu’il a signé avec Al-Ittihad, Karim Benzema impressionne tout le monde par son professionnalisme et son engagement total. Dans un entretien accordé à la FIFA, Marcelo Grohe, le gardien de but brésilien de Al-Ittihad depuis presque quatre ans, confie être totalement bluffé par Karim Benzema, dont il se félicite de le côtoyer au quotidien.

Benzema rend fou de joie ses coéquipiers

Pour l'ancien gardien de but emblématique du Gremio, la présence de Karim Benzema dans le vestiaire de son club est une bénédiction totale. « Je vais vous confier une chose : c'est bien mieux de jouer avec Karim Benzema que contre lui ! C'est un immense honneur pour moi et pour toute notre équipe de l'avoir comme coéquipier. Il n’y a pas de mots qui rendent justice à Karim. C'est une superstar à son poste. Avoir un joueur de son calibre dans notre équipe est une grande source d’inspiration. Il a joué pendant de nombreuses années dans l’un des plus grands clubs du monde. Il faut avoir quelque chose de très spécial pour rester aussi longtemps au Real Madrid. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Il marque tellement de buts, il est d'une efficacité mortelle », a confié Marcelo Grohe, totalement sous le charme du joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Un message qui ira droit au coeur de Karim Benzema, lequel sait depuis longtemps que nul n'est prophète dans son pays. Loin de la France, KB9 est clairement une idole.