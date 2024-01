Arabie Saoudite ‍: Un championnat aussi nul, Benzema a été surpris

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, un retour en Europe est évoqué dès cet hiver pour Karim Benzema, dont l’aventure en Arabie Saoudite tourne au fiasco. Adulé à son arrivée, la légende du Real Madrid est critiquée en Saudi Pro League.

Il y a six mois, Karim Benzema surprenait tout le monde en refusant l’offre de prolongation du Real Madrid pour signer à Al-Ittihad, champion d’Arabie Saoudite en titre. Une décision choquante car hormis Cristiano Ronaldo, aucune autre star n’avait encore rejoint la Saudi Pro League. Malgré des statistiques honorables depuis son arrivée en Asie (12 buts, 5 passes décisives), « KB Nueve » est très critiqué par les supporters locaux, qui ne digèrent pas que l’équipe championne en titre soit 7e du championnat. Karim Benzema, qui n’était pas là quand tout allait bien la saison dernière, est la cible des haters. Le malaise est épais et un départ dès le mercato hivernal est évoqué pour l’ancien attaquant de Lyon et du Real Madrid.

Karim Benzema à l'OL, la bombe lâchée par son avocat https://t.co/1CfRzkE0os — Foot01.com (@Foot01_com) January 18, 2024

La preuve que son choix de signer en Arabie Saoudite n’était pas le bon ? La question se pose. Mais pour Vincent Duluc, Karim Benzema regrette surtout le niveau très faible de ce championnat qu’il pensait plus élevé et davantage en voie de développement, d’où son malaise et ses envies d’ailleurs aussi vite dans la saison. « Benzema s’est-il trompé en signant en Arabie Saoudite ? Au bout de six mois, il se dit sans doute qu’il s’est trompé, mais il l’a fait pour des raisons qu’il doit assumer. A savoir l’argent, et il avait une vraie lassitude du haut niveau. On voit qu’après son Ballon d’Or, il a plongé. Il a accompli son rêve et derrière, il a eu du mal à se relancer, il a plongé » a lancé le journaliste de L'Equipe avant de poursuivre.

Karim Benzema déçu par le niveau du championnat saoudien

« Il a dit lui-même qu’il était aussi parti en Arabie Saoudite pour des raisons religieuses, ça correspondait à la vie qu’il voulait mener donc on ne peut pas dire qu’il se soit trompé. Simplement, il pensait que ça allait être un championnat intéressant en voie de développement. Or, on voit aussi avec le départ au bout de six mois de Jordan Henderson à l’Ajax que ce n’est pas un vrai championnat, on le remarque assez vite. Est-ce qu’il s’est trompé, je dirais que non. Il doit assumer le choix qu’il avait fait » a commenté Vincent Duluc dans L’Equipe du Soir. Un championnat trop faible, des supporters très critiques à son égard, tout semble réuni pour que Karim Benzema fasse ses valises dès le mois de janvier. De quoi faire les affaires de l’OL, brièvement associés à son meilleur buteur ? Pas si vite, car rappelons si cela est nécessaire que « KB9 » perçoit près de 30 millions d’euros par an en Arabie Saoudite.