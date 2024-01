Karim Benzema à l'OL, la bombe lâchée par son avocat

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema, qui peine à trouver sa place à Al-Ittihad, est annoncé sur le départ. L'OL fait partie des destinations citées, et l'idée de retrouver Lyon a sa place dans l'entourage du joueur français.

Les éléments se déchainent contre Karim Benzema. C’est ainsi le cyclone qui a frappé l’île de la Réunion et l’île Maurice qui a empêché le Français de rejoindre son club pour la reprise de l’entrainement et la préparation de la deuxième partie de saison. Une excuse qui n’a pas vraiment convaincu à Al-Ittihad, où on rappelle que l’ancien goleador du Real Madrid aurait du anticiper ça et s’organiser en conséquence, alors que son retour en retard fait déjà suite à un départ en vacances en avance. Karim Benzema était, en décembre, très critiqué pour ses performances et son manque d’engagement vis à vis de la formation qui le paye si bien depuis l’été dernier, et qui se retrouve très loin de lutter pour le titre en Arabie saoudite.

La piste OL a son partisan dans le clan Benzema

De quoi alimenter les rumeurs sur un éventuel retour en Europe pour un joueur qui peine à retrouver sa plénitude physique et technique dans le championnat du Golfe. Le nom de Karim Benzema est évoqué en Angleterre principalement, mais aussi en France, où il se dit que Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie toujours autant pour un coup de folie sous le maillot du PSG. Mais depuis les premiers bruits, c’est l’OL qui a souvent été cité, comme un possible retour aux sources pour aider Lyon à retrouver un peu de gloire et de prestige. Un come-back qui ne déplairait pas à son avocat, qui a jeté un énorme pavé dans la mare sur BFM TV en expliquant que, si rien n’avait été lâché par KB9, le voir revenir à Lyon était clairement un souhait de sa part.

« Il a connu des hauts et des bas dans sa vie de sportif, peut-être que la période est moins faste. Il était d’ailleurs blessé ces jours-ci. Il est parti quelques jours, il a été retenu et éloigné de l’Arabie saoudite par le cyclone. Il revient en Arabie saoudite. On l'a vu renaître de ses cendres. Si vous vous rappelez, il ne joue pas beaucoup quand il arrive au Real Madrid, puis il devient ce joueur absolument incontournable. Et puis il a des moments moins bons et des moments meilleurs. C'est comme ça pour tous les sportifs. Avant d’évoquer de lui-même un éventuel retour à Lyon, où Benzema a été formé et s'est révélé: "Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière. Moi je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l'a pas annoncé pour l'instant (sourire) », a souligné Hugues Vigier, le représentant de Karim Benzema pour ses affaires judiciaires en France, et qui a pas mal de travail à ce niveau ces derniers mois. En attendant, c’est surtout la suite et la fin de la carrière du Français sur le plan sportif qui intéresse du monde, et fait rêver les supporters de l’OL. Ils ne sont visiblement pas les seuls.