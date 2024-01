Arabie saoudite ‍: Karim Benzema accepte une première offre

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'attaquant français ne veut plus continuer sa carrière Al-Ittihad. Un désir qui devrait se concrétiser dans les prochains jours, avec un transfert... vers un autre club saoudien.

Entre Karim Benzema et l’Arabie Saoudite, cela négocie dur. L’attaquant français ne trouve pas son compte avec Al-Ittihad depuis son arrivée, et le changement d’entraineur ne l’a visiblement pas convaincu. Depuis un mois, et son départ précipité en vacances puis son retour avec plusieurs jours de retard, il est au coeur des rumeurs sur un retour en Europe. Ces derniers jours, la presse anglaise révélait que, dans les coulisses, Chelsea et Manchester United tentent réellement de convaincre l’attaquant français de faire le grand saut et de revenir pour se fixer un dernier challenge de gala en Premier League. De son côté, l’OL essaye d’entrer en contact et de lui vendre le projet de revenir au bercail, mais le courant passe très peu. Néanmoins, rien n’est possible sans l’accord de l’Arabie Saoudite, qui sait qu’absolument personne ne peut s’aligner sur le salaire de l’ancien du Real Madrid.

Changement de club, pas de pays pour Benzema

Et dans le Royaume, on fait de la conservation de Karim Benzema une question de principe et d’image. Et quand on connait l’importance de la visibilité que les Saoudiens veulent donner à leur championnat, un départ de KB9 est inconcevable. Le Français est en train de le comprendre, et il a donc accepté un compromis. Celui d’envisager de changer de club, mais de rester à l’intérieur du championnat. Une perspective proposée par les organisateurs du championnat, pour qui l’équité sportive ou la rivalité n’a pas vraiment de valeur tant que la star reste sur place. Karim Benzema réfléchit désormais à sa future destination, qui devrait forcément être l’un des gros clubs du pays. De son côté, Al-Ittihad n’a pas donné son accord et espère une belle compensation ou une capacité à aller chercher une star européenne pour le remplacer, mais le deal se met en place et devrait permettre à tout le monde d’y trouver son compte.