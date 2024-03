Karim Benzema au cœur d’un nouveau malaise en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

La relation entre Karim Benzema et son club saoudien d’Al-Ittihad n’a visiblement rien d’idyllique et cette fois, ce sont des pépins physiques qui compliquent les choses entre « KB9 » et son entraîneur Marcelo Gallardo.

Conspué par les supporters d’Al-Ittihad fin 2023, Karim Benzema vit une aventure très compliquée en Arabie Saoudite. Malgré des statistiques honorables, l’ancien attaquant du Real Madrid ne parvient pas à faire l’unanimité. Durant la période de Noël, « KB9 » a même quitté l’Arabie Saoudite et il a été question qu’il ne revienne jamais puisque son départ lors du mercato hivernal a été évoqué. Karim Benzema est finalement revenu avec du retard par rapport à ce qui était prévu en raison d’un cyclone à l’île Maurice, où il séjournait pendant ses vacances. En ce début d’année civile, le Nueve est confronté à de nouveaux problèmes à Al-Ittihad mais cette fois, ce sont ses pépins physiques qui soulèvent un gros malaise.

Absent depuis deux semaines en raison d’une blessure à la jambe droite, Karim Benzema inquiète. Questionné à ce sujet ce mercredi, son entraîneur Marcelo Gallardo a lâché une réponse très peu rassurante au sujet de la date de retour de l’ancien attaquant de l’Equipe de France et de l’Olympique Lyonnais. « Nous ne savons rien de son état de préparation, ni de la façon dont il réagit aux tentatives de récupération. Mais nous attendons et attendrons » a lancé Marcelo Gallardo, incapable de dire aux journalistes si Karim Benzema récupère bien et s’il sera de retour bientôt avec Al-Ittihad. Une réponse qui risque de provoquer un nouveau malaise en Arabie Saoudite autour du Ballon d’Or 2022. Un épisode de plus qui ne va pas aider Karim Benzema à se refaire une cote de popularité chez les supporters d’Al-Ittihad qui, partis comme cela, ne vont pas garder un souvenir impérissable de la première saison de KB9 dans leur club.