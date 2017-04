OM : Balotelli, Touré, De Rossi… Libres, ils vont faire saliver l’OM !

Dans : Mercato, OM, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille va profondément modifier son effectif et recruter plusieurs joueurs par ligne. Le club devra se montrer malin et bien utiliser son enveloppe estimée à 100 ME pour ce mercato estival.

Pour ne pas justement entamer trop vite ce budget transfert fixé par le propriétaire Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta devront flairer des bons coups du côté des joueurs libres en fin de saison. Et comme la rédaction du Phocéen l’explique ce mardi matin, de très bons joueurs vont être disponibles à moindre coût et pourraient éventuellement renforcer l’OM Champions Project.

En défense, le site spécialisé sur l’Olympique de Marseille avance deux noms qui ne feront pas forcément rêver les supporters olympiens mais qui pourraient plaire à Rudi Garcia : Bacary Sagna et Aurélien Chedjou. Le premier cité ne sera pas retenu par Pep Guardiola, qui veut des latéraux plus jeunes et plus offensifs tandis que l'international camerounais est particulièrement apprécié par le coach phocéen, depuis leur passage à Lille.

Si le milieu de terrain ne devait pas être la priorité du club, du beau monde sera également sur le marché dans ce secteur de jeu. Ce sera notamment le cas de Yaya Touré, dont la situation à Manchester City est comparable à celle de Bacary Sagna. A la Roma depuis 2001, Daniele De Rossi pourrait également être libre comme l'air. La piste sera néanmoins très compliquée pour l’OM si le joueur, au vue de son calibre, venait à se retrouver libre en fin de saison (des négociations sont en cours avec Rome pour une prolongation). Des pistes « made in Ligue 1 » seront également exploitables cet été puisque Cheikh N’Doye (Angers SCO) et Oscar Trejo (Toulouse) seront également en fin de bail dans leurs écuries respectives.

Enfin, il y a un joueur qui va sans doute animer le mercato estival en France et en Europe et qui collerait parfaitement à la mentalité marseillaise : Mario Balotelli. Le joueur ne s’est engagé qu’une seule saison avec l’OGC Nice l’été dernier et des négociations sont en cours entre le GYM et l’entourage de l’international italien. Une chose est sûre, l’OM dépensera beaucoup d’argent au mercato, mais de très bons coups sont à réaliser du côté des joueurs en fin de contrat…