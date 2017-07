OL/OM : Après Chicharito, un autre Mexicain comme cible commune

Dans : Mercato, OL, OM, Liga.

Joueur de la Real Sociedad depuis 2011, Carlos Vela pourrait bien changer d’air dans les prochaines semaines. Plusieurs formations, notamment en France, seraient sur le dossier.

L’avenir de Carlos Vela fait beaucoup parler au Mexique, où il est considéré comme une star, et en Espagne, où les supporters de la Real Sociedad souhaitent le voir rester. Il faut dire que l’ailier de 28 ans a inscrit 72 buts sous le maillot du dernier sixième de Liga. De quoi se forger une belle cote de popularité, mais aussi de réveiller l’intérêt de plusieurs formations de premier plan européen.

L'OL et l'OM intéressés, la Roma aussi sur le coup

Ainsi, nos confrères de Bolavip indiquent que deux clubs français, en quête de renforts offensifs, sont sur le coup : Lyon, dont l’intérêt avait déjà été brièvement évoqué en début de mercato, et Marseille, qui pourrait chercher une doublure à Florian Thauvin, notamment en cas de départ de Lucas Ocampos et de Clinton Njie. Président de la Real Sociedad, Jokin Apperibay a par ailleurs confirmé l’intérêt de plusieurs clubs pour l’ancien d’Arsenal. « Nous ne sommes pas pressés pour vendre Carlos. Si nous avons reçu des offres pour lui ? Oui. Mais nous restons calmes » a-t-il confié. Outre l’OM et l’OL, l’AS Roma serait aussi intéressée pour remplacer Mohamed Salah, parti faire les beaux jours de Liverpool. Certaines écuries de MLS pourraient également s’immiscer dans le dossier…