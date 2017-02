OL/ASM/OGCN : Concurrence folle pour deux latéraux portugais

Dans : Mercato, Ligue 1, OL, Monaco, OGCN.

Toujours à la recherche de jolis coups lors des différents marchés des transferts, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco et l'OGC Nice ciblent deux défenseurs portugais.

Ce n'est pas nouveau, mais la Ligue 1 a un œil avisé sur le championnat portugais. La Liga NOS regorge de talents. Et ce ne sont pas Lyon, Monaco et Nice qui diront le contraire. En effet, selon RMC Sport, les trois clubs français se déplaceront ce week-end au Portugal pour assister au match entre le Vitoria Guimaraes et Moreirense. L'objectif ? Superviser deux défenseurs, Bruno Gaspar et Pedro Rebocho, qui s'affronteront lors de ce derby de la 23e journée.

À 23 ans, le premier cité joue dans le couloir droit du Vitória, avec qui il a joué 24 rencontres cette saison après avoir porté le maillot portugais des U15 aux Espoirs. Le gaucher de 22 ans, lui aussi habitué aux équipes de jeunes de la Selecção, est encore sous contrat jusqu'en 2020 avec Moreirense, où il vient de remporter la Coupe de la Ligue. Formés au Benfica, avec Bernardo Silva, les deux latéraux sont donc dans le viseur de plusieurs clubs français, qui pourraient passer à l'action lors du prochain mercato estival dans l'idée de renforcer leur ligne défensive.