Officiel : Javier Manquillo signe à Newcastle pour zéro euro

Déjà passé en Angleterre sous le maillot de Liverpool puis de Sunderland, Javier Manquillo va cette fois-ci rejoindre Newcastle. Le latéral droit notamment passé par Marseille a définitivement quitté l’Atlético Madrid pour s’engager avec le promu anglais, où il a signé pour trois saisons. A noter que l’Espagnol arrive libre, puisqu’il avait récemment rompu son contrat avec la formation madrilène.

Some things are just better in black and white. ⚫️⚪️#WelcomeJavier #NUFC pic.twitter.com/uG3GBAkuCl