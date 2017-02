Officiel : Grosicki lâche Rennes pour la Premier League

À l'instar du LOSC en France, l'équipe de Hull City s'est elle aussi montrée très active lors du dernier jour du mercato hivernal. Après avoir notamment recruté Alfred N'Diaye, la troupe de Marco Silva a enregistré l'arrivée de Kamil Grosicki. Le joueur polonais quitte donc le Stade Rennais contre un chèque de 9 millions d'euros, même si les deux clubs n'ont rien voulu dévoiler sur le plan financier.

📑 | DONE DEAL! Kamil Grosicki has signed from @staderennais for an undisclosed fee, subject to international clearance #WelcomeKamil pic.twitter.com/rMPI02gM82