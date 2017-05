Nice : Le PSG et l'OM tremblent, un poids lourd débarque pour Seri !

Dans : Mercato, OGCN, PSG, OM, Bundesliga, Ligue 1.

Révélation de la saison à l’OGC Nice, Jean-Michael Seri attire la convoitise de nombreux clubs en vue du prochain exercice, et ce alors que Lucien Favre espère toujours conserver l’international ivoirien une année supplémentaire. Depuis quelques semaines, l’intérêt de l’Olympique de Marseille puis du Paris Saint-Germain a été révélé pour celui qui ne figure pas, à la surprise générale, parmi les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Alors que Claude Puel, entraîneur de Southampton, a un œil sur son ancien joueur, l’Allemagne observe également avec attention les prestations du milieu de terrain de 25 ans.

Après la réussite des transferts de Pierre-Emerick Aubameyang, Raphaël Guerreiro et Ousmane Dembélé, le Borussia Dortmund se verrait bien réaliser un nouveau gros coup avec un pensionnaire de Ligue 1. Selon les informations du 10 Sport, le BVB a jeté son dévolu sur Jean-Michael Seri et pourrait passer à l’action lors de ce mercato estival. Néanmoins, l’OGC Nice ne bradera pas l’un de ses meilleurs joueurs puisque Nice Matin indiquait ce mardi que le club présidé par Jean-Pierre Rivère n’avait aucune obligation de vendre pour passer la DNCG sans encombre. Pour rappel, la valeur du joueur est estimé à 25 ME, tandis qu’une clause sous seing privé évaluée à 40 ME a été signée.