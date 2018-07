Mercato : Et si Pogba signait au Barça pour 150ME ?

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Très performant durant la Coupe du monde, Paul Pogba était sans doute à l’apogée lors de la finale du Mondial contre la Croatie.

Buteur et ultra-présent à la récupération, l’international français a sans doute vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Et alors qu’il ne fait plus vraiment l’unanimité à Manchester United, un départ est envisageable. Une information confirmée par le média Sport, qui avance que des tractations sont en cours entre Mino Raiola, l’agent de « La Pioche » et le club catalan en vue d’un éventuel transfert.

Pour l’heure, c’est surtout l’agent italien qui fait le forcing auprès du Barça pour convaincre le club catalan de miser sur Pogba. Selon le média pro-Barcelone, une somme de 150ME suffirait à Manchester United, qui ne retiendra pas le Français. De son côté, Paul Pogba serait évidemment emballé par la perspective de retrouver Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé au Camp Nou. Reste à savoir si le Barça, qui vise également De Jong (Ajax) et Rabiot (PSG), se laissera tenter par le néo-champion du monde. Le pari est peut-être bon à tenter, non ?