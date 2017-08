Mercato : Wenger tue les derniers espoirs d’Alexis Sanchez

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

Malgré les sollicitations d’Arsenal, Alexis Sanchez (28 ans) ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire en 2018.

Logiquement, on s’attendait donc à voir le club londonien libérer son attaquant pour éviter de le laisser filer gratuitement l’an prochain. D’autant que le Chilien possède une belle valeur marchande, lui qui intéresse notamment Manchester City, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Seulement voilà, Arsène Wenger est prêt à prendre tous les risques. Convaincu que son joueur peut finir par prolonger, le manager des Gunners a décidé de le bloquer.

« Ma décision est claire, il restera. Il devra la respecter, a annoncé le Français. Je suis ravi de le voir disponible et concentré pour jouer. Nous signons tous des contrats, et tant que nous sommes sous contrat, nous devons le respecter. C'est ce que fait Sanchez. Je pense qu'il sera là cette saison. Et si on peut le garder pour plusieurs saisons, on le fera. (...) Il est bon, vous pouvez le voir à l'entraînement. Il doit travailler physiquement mais il est affûté, c'est comme s'il n'était jamais parti. » Alors qu’il pensait sûrement être en position de force, Alexis Sanchez se retrouve coincé à Arsenal.