Mercato : Tolisso remplacé par Fabinho comme priorité de la Juventus !

Tandis que le mercato estival n’a pas encore ouvert officiellement ses portes, les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines à l’Olympique Lyonnais concernant l’avenir de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette. Si le second cité semble être en partance pour l’Atlético Madrid, alors que le Borussia Dortmund et Arsenal suivent également sa situation, difficile d’affirmer avec exactitude où évoluera son compère du milieu de terrain à l’OL. Convoité par la Juventus Turin depuis plusieurs mois, Corentin Tolisso ne semble plus être l’option numéro un du finaliste de la Ligue des Champions pour renforcer son entrejeu.

Bien décidée à muscler son milieu de terrain au mercato alors que Mario Lemina pourrait quitter le club, la Juventus Turin aurait fait de Fabinho sa nouvelle priorité estivale. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le milieu brésilien de l’AS Monaco fait l’unanimité à Turin, à tel point que les dirigeants italiens seraient prêts à débourser jusqu’à 30 millions d’euros pour l’attirer cet été. La piste Corentin Tolisso serait alors clairement mise en stand-by en attendant de voir le dénouement du transfert ou non du polyvalent joueur de l’ASM.