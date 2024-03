Acheté 2 millions et vendu 100 millions, le Barça n'hésitera pas

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone est sans cesse à la recherche de nouveaux leviers économiques pour redresser les finances du club catalan. Un joueur cadre de l'effectif pourrait ainsi être vendu.

Après la qualification du Barça contre Naples en 1/4 de finale de la Ligue des Champions, Ronald Araújo a surpris tout le monde en évoquant l'instabilité de son avenir. Le défenseur central est pourtant l'un des cadres des Catalans et un homme de confiance de Xavi. Mais le technicien espagnol va quitter le club à la fin de la saison et les Blaugranas semblent préparer une révolution pour le prochain mercato estival. Toutefois, le FC Barcelone a besoin d'argent, pour éponger ses dettes et voir plus tranquillement l'avenir. C'est dans cette optique qu'ESPN affirme que le Barça acceptera de vendre Ronald Araújo si une offre de 100 millions d'euros arrive sur la table. Le média américain affirme que le Bayern Munich a démontré son intérêt en janvier dernier et qu'un cador de la Premier League s'est également renseigné.

Le Barça contraint de se séparer de Ronald Araújo ?

Ronald Araújo est peut-être en train de disputer ses derniers matchs sous la tunique de Barcelone. Arrivé en 2018, d'abord avec l'équipe réserve, l'Uruguayen a progressivement gravi les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui le patron de la défense barcelonaise, en disputant plus de 140 matchs avec les Culers. Le joueur de 25 ans est forcément très convoité sur le marché des transferts et c'est pour cela que le Barça aimerait en profiter, pour réaliser une grosse vente sur un joueur qui a été recruté en provenance du Club Atlético Boston River, contre seulement 1,7 million d'euros. Reste à savoir si le Bayern Munich pourra aligner un tel prix et si l'équipe anglaise, qui n'a pas encore été dévoilée, fera une offensive l'été prochain.