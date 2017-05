Mercato : PL, L1, ASSE, OL... Les confidences de Gradel

Dans : Mercato, ASSE, OL, Premier League.

À la peine du côté de Bournemouth cette saison, Max-Alain Gradel envisage sérieusement de quitter la Premier League... pour potentiellement revenir en Ligue 1.

Transféré à Bournemouth en provenance de l'ASSE il y a deux ans, Max-Alain Gradel est actuellement dans une impasse. Plutôt bon pour ses débuts chez les Cherries, l'attaquant ne s'est jamais vraiment remis de sa grave blessure au genou datant d’août 2015. Et cette saison, l'international ivoirien vit même un véritable cauchemar sous les ordres d'Eddie Howe. Remplaçant, l'ancien Stéphanois n'a joué que 126 minutes en Premier League. Une situation « d’injustice » que Gradel n’accepte pas, et qui peut donc le pousser à faire ses valises lors du prochain mercato estival. Mais pour aller où ?

« Le plus important pour moi est de me faire plaisir sur le terrain et de jouer. Peu importe que ce soit en Premier League ou dans un autre championnat. J’ai envie de jouer. Je n’ai pas l’âge de rester prendre tranquillement mon salaire. Je suis Ivoirien, mais Ivoirien Français. La France, c’est mon pays aussi. Revenir en France, c’est une possibilité bien sûr. Il faut un bon challenge, un bon projet. Tout est possible. La rumeur OL ? Oui, c’est vrai il y a eu des rumeurs. Pour être franc avec vous, Lyon est un grand club français que je respecte énormément. C’est vrai que l’on dit qu’il ne faut jamais dire jamais, mais je peux vous dire que je ne pense pas que je jouerais à Lyon. Après avoir représenté Saint-Etienne comme je l’ai fait, je ne me vois pas jouer à l’OL. Je respecte Lyon, ils font du bon travail, mais je ne pourrais pas y jouer. L'ASSE ? Saint-Étienne, c’est une autre histoire. J’ai passé de très bons moments là-bas. Je garde ce club dans mon cœur. C’est un club particulier pour moi. Après, il ne faut pas retourner à Saint-Étienne pour retourner à Saint-Étienne. Il faut que cela me permette de passer une nouvelle étape. Si le projet est intéressant, pourquoi pas. Mais pour l’instant, je ne pense pas que ce soit d’actualité », a lâché, sur Foot Mercato, Gradel, qui ouvre donc la porte à un retour en France à condition d'avoir du temps de jeu dans un projet alléchant. Les différents clubs de Ligue 1 intéressés par son profil sont donc prévenus...