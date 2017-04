Mercato : OL, OM, ASM... Un club fait monter les enchères pour Tielemans

Dans : Mercato, Premier League, OL, OM, Monaco.

Pisté par de nombreux clubs en Ligue 1 pour la saison prochaine, Youri Tielemans a déjà reçu une belle offre venue... de Premier League.

À seulement 19 ans, Youri Tielemans pourrait bien être l'attraction du prochain mercato estival. Auteur d'une très belle saison sous le maillot d'Anderlecht, avec qui il a marqué 13 buts et délivré 12 passes décisives en championnat, le milieu de terrain a tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. Si le Bayern Munich ou Manchester United sont notamment sur les rangs, c'est en France où il dispose de la plus belle cote. Suivi par l'Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille et annoncé tout proche de l'AS Monaco, Tielemans pourrait finalement filer à l'anglaise...

En effet, selon Liverpool Echo, Everton, qui cherche un remplaçant à Ross Barkley, vient de passer à l'action. D'après le média britannique, les Toffees ont fait une offre de 26 millions d'euros au RSCA. Une somme insuffisante pour le club belge, qui réclame pas moins de 30 ME pour lâcher sa pépite. Mais Everton a au moins le mérite de lancer la chasse. Et les clubs français feraient mieux de se méfier de cette concurrence anglaise. Proche de l'agent de Tielemans, qui gère aussi la carrière de Kevin Mirallas, le président Bill Kenwright veut se servir de ses relations pour recruter l’international belge au nez et à la barbe des clubs de L1... Méfiance donc pour l'OL, l'OM et l'ASM dans le dossier Tielemans.