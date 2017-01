Mercato : Evra, Sakho, débarquement français à Palace ?

Dans : Mercato, Premier League, Serie A, Foot Europeen.

Avec Steve Mandanda, Mathieu Flamini, Yohan Cabaye et Loïc Rémy, le contingent français de Crystal Palace est tout à fait respectable. Il pourrait bien s’allonger de deux nouveaux éléments dans les prochains jours. En effet, le club londonien fait le forcing pour récupérer Mamadou Sakho, qui ne joue plus à Liverpool, et ne sera donc pas retenu par Jurgen Klopp. L’autre arrivée serait également défensive, puisque Patrice Evra serait très tenté par le projet de se battre pour le maintien dans un championnat qu’il connaît par cœur. Et son manque de temps de jeu à la Juventus, où il est utilisé avec parcimonie, semble l’agacer au point de vouloir changer d’air cet hiver.