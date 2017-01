Mercato : Debuchy cherche un club en France de toute urgence

Dans : Mercato, Ligue 1, Premier League.

Comme l’année dernière à cette même période, Mathieu Debuchy a bien compris qu’Arsène Wenger ne comptait plus vraiment sur lui.

Et avec un contrat longue durée en béton, difficile pour le latéral de trouver un club pour un transfert avec des conditions similaires. Ainsi, le Daily Mirror affirme ce vendredi que l’ancien lillois cherche désormais un nouveau point de chute en Ligue 1, pour un prêt probablement. De quoi donner quelques idées à des clubs de Ligue 1 qui veulent se renforcer à bon prix.

Du côté d’Arsenal, on ne s’opposera pas à son départ, Hector Bellerin ayant assommé la concurrence au poste de latéral droit. En janvier dernier, Debuchy avait rejoint Bordeaux dans le but de retrouver du temps de jeu, ce qu’il était parvenu à faire avant de se blesser et de devoir déclarer forfait pour l’Euro 2016.