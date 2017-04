Mercato : Crystal Palace rêve désormais d'une chose avec Sakho

Dans : Mercato, Premier League.

Très bon depuis son arrivée hivernale à Crystal Palace, Mamadou Sakho pourrait poursuivre son aventure chez les Glaziers. C'est en tout cas la volonté de Sam Allardyce.

Le bilan de Mamadou Sakho à Crystal Palace, c'est quatre victoires en autant de matchs, avec un seul but encaissé lors de la victoire à Chelsea le week-end dernier (1-2). Une sacrée performance qui sort les Eagles de la zone rouge, désormais située à quatre points. Cette remontée est donc liée à l'arrivée en prêt de Sakho, qui réalise un départ canon avec Palace alors qu'il n'avait pas joué avec Liverpool en première partie de saison suite à son accrochage avec Jurgen Klopp. Impressionné par le talent du défenseur central français, Sam Allardyce souhaite désormais le recruter pour de bon.

« Assurer notre maintien en Premier League, c'est notre priorité. Et nous verrons ensuite les aspirations de Mamadou, s'il veut rester avec nous ou pas. Son avenir ne semble pas être à Liverpool. Il apprécie son football et sa vie ici. Il joue un rôle de chef de file dans la performance de l'équipe. Il donne beaucoup d'informations sur le terrain. Et cela a contribué à notre nouvelle solidité défensive », a avoué, sur The Independent, l'entraîneur de Crystal Palace, qui sait cependant qu'il sera difficile d'acheter définitivement Sakho, surtout que les intérêts européens venus d'Angleterre et d'Italie pourraient faire grimper son prix à 30 millions d'euros.