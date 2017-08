Mercato : Coutinho présenté vendredi par le Barça ?

Dans : Mercato, Liga.

Le FC Barcelone et Liverpool n'ont pas officialisé d'accord pour le transfert de Coutinho, mais selon El Periodico, le transfert du joueur brésilien des Reds au Barça ne fait plus aucun doute. Les dirigeants catalans auraient même déjà prévu la présentation de celui qui est censé faire oublier Neymar, une cérémonie qui devrait avoir lieu vendredi au Camp Nou précise le quotidien proche du FC Barcelone. Pour cette opération, que Jurgen Klopp semblait vouloir pourtant refuser, le Barça devrait verser plus de 100ME à Liverpool. La presse anglaise affirme ce mercredi que Coutinho a clairement informé le coach allemand des Reds qu'il souhaitait rejoindre le club espagnol.